De Forumjugend heeft een nieuw clubblaadje. "Dissident" heet het en het is niet alleen in naam vrij droevig. Als je van goede wil bent, is het een clubblad voor jonge scouts die willen leren hoe je een vuurtje onder het publieke debat moet maken. Maar als je tussen je oogharen kijkt en je ziet de retoriek over Tjer ('de alfa en omega van onze beweging') of wie er figureren in het blaadje (reliwaanzinnige haatprediker Robert Lemm of Vlaamse IJzerwaker Dries van Langenhove), dan smaakt het toch allemaal alsof je de extreemrechtse versie van de clubblaadjes van Dwars of Rood in handen hebt. Lees het vooral zelf (hier in 9MB PDF) als je zin hebt in juichquotes van gelijkgestemden over gelijkgestemden. Ons adelaarsoog (ha ha) viel op iets anders: de foto van de DOLK op de heup van kersverse JFvD-Führer Iem al Biyati. IS DAT NOU EEN...

...dolk van Hubertus Solingen, gelijk het type dat ook door de Hitlerjugend werd gedragen ten tijde van uweetwelwanneer? Het Fahrtermesser der HJ was sinds '33 standaard onderdeel van het uniform van de jeugdstorm van de alfa & omega van de toenmalige bekende Duitse volksbeweging. Hoewel op deze foto niet te zien is of er een swastika op de greep staat (we denken van niet), is het hoe dan ook qua vorm en verpakking een scherp snerpend hondenfluitje richting een welgemeende HH. Is dit de Jugendstil die JFvD wil uitdragen, of ligt het allemaal weer aan onze chrisanaalbertsfixatie op de bruine randjes van de puberale borealorigheid?

Iem, thans 'kampleiding' van JFvD, was betrokken bij het royeren van klokkenluiders die bijtijds terugschrokken van de bruinhemderij die onder het corporale jasjedasje van JFvD schuil ging, en is op sociale media een goeie vriendin van Koenraad van den Arbeidsdienst. NOU. U mag piekeren over dat prikgereedschap op de heup van de voorzitter van een politieke jongerenbeweging, gaan wij ondertussen tussen hoop en vrees leven dat we na dit topic geen verschijningsverbod krijgen opgelegd van FvD statenlid Real Martin Bos... Tschüß en de groetjes thuus!

Zwaarmoedig allemaal

Maar wie had dit kunnen zeggen?

"Artwork" bij een stuk over "Nietzsche"