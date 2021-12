Counterstrike is geen opleiding beste Graaf. Het is een H&K G36, Brugger & Thomet MP9 met demper, en onder de stapel magazijnen ligt (als ik het goed zie) een Glock 17.

De G36 is duur in het legale circuit, en de B&T is ook niet bepaald goedkoop. Met name deze is erg interessant omdat het een vrij nieuw wapen is. Ben benieuwd hoe die in het zwarte circuit terecht is gekomen.