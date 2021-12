Uit het archief: 7 maart 2017

Opvallend bericht van lokaal internetmedium De Orkaan. Want terwijl het nog vaag blijft of het Forum voor Kerstmarkten te ja dan te nee mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad, laat lijsttrekker Burhan Gökalp van de VDP niets aan duidelijkheid te wensen over: "mijn VDPartij gaat mee doen met de komende Gemeente Raadsverkiezingen in Zaanstad en ook in de rest van Nederland in maart 2022". U kent Burhan wellicht nog van zijn iconische commentaar 'Niemand is perfect', toen hij werd geconfronteerd met het feit dat hij 61 keer met een mes in het lichaam van zijn schoonzus had gestoken, en anders kent u Burhan misschien van bovenstaand surrealistisch interview ("Als je bekende Nederland wordt, krijg je alleen maar zulk nieuws naar buiten") met Tom Staal. Wat je noemt een vreemde snuiter. Nu maar hopen dat hij in "de rest van Nederland" genoeg ondersteuningsverklaringen ophaalt, anders is de keus voor mensen die graag op een totale mafklapper stemmen op 22 maart wel erg beperkt.