Feiten zijn best wel lastig hè ?. QED: vaccinatie biedt bescherming maar neemt na verloop van tijd in effectiviteit af. Vandaar elk jaar een griepvaccinatie (voor wie dat wil) tegen de (dominante) griepvariant (want griep virii muteren als een dolle) die verwacht wordt. Afname van effectiviteit is een proces wat kan versnellen afhankelijk van ouderdom, onderliggend lijden en/of algehele lichamelijke gesteldheid. Feit is dat vaccinatie over het algemeen de gevolgen van een (her)besmetting zodanig reduceert dat daarmee ziekenhuis-/IC opname voorkomen kan worden. En da's mooi wat het aantal (IC-)bedden en zorgvolk is cijfermatig begrensd.

Inmiddels ook als bekend verondersteld: zorg-/IC capaciteit is logistiek beperkt, er is personeelsverloop, nieuw personeel is nauwelijks te vinden (en het gewenste kennis-/ervaringsniveau is een kwestie van jaren). Is dus niet een kwestie van naar wens en crisisbehoefte structureel op-/afschalen, levert ook geen "korte termijn" winst op. Het klopt dat er jaarlijks oversterfte is (of kan zijn) als gevolg van griep of extreem warme zomers. Anders dan bij Covid-19 is de behoefte aan IC zorg doorgaans van zeer korte duur (tenzij bijkomend/ander onderliggend lijden). Gemiddelde duur IC opname als gevolg van Corona complicaties : 16 dagen met óf overleden óf "genezen" als eindresultaat. In aantallen mogen de cijfers dus zgn. "redelijk normaal zijn" voor deze tijd van het jaar, de duur en intensiteit van zorg is bij Corona wezenlijk anders (en niet te vergelijken met een opname vanwege griep).

Inmiddels is (ook uit omringende landen) bekend dat de nieuwste variant zich razendsnel verspreidt. Tegelijkertijd weten we dat er elke 10.000 besmettingen en extra aanslag is op de zorgketen die sinds dag 1 als onder hoogspanning staan. Besmettingen (en opnames als gevolg van) voorkomen is dus beter dan moeten genezen via zorg die logistiek beperkingen kent. Een lockdown past in die strategie. Weinig mensen kunnen zich voorstellen wat het triagemodel betekent voor een ziekenhuis, naaste familie of patiënten op een wachtlijst voor wie de semi-acute ingreep voor de 2e of 3e keer is uitgesteld.

Naast de hele Corona sh*tzooi, verbaas ik mij nog steeds naar het ogenschijnlijke gebrek (en soms zelf complete afwezigheid) aan rationeel & nuchter denken bij bestuurders en een klein deel van de "landgenoten". Gebrek aan daadkracht (en bij herhaling) bij de een, de meest wilde, bijelkaar geharkte "feitjes & theorieën" van het kaliber "van horen zeggen, gelezen op feestboek" bij de ander.

Je zou het idee krijgen dat we mentaal weer in de Middeleeuwen leven.