Er is ook goed nieuws. Na de daling in de besmettingscijfers en de daling in de ziekenhuiscijfers is nu ook de daling in de sterftecijfers ingezet. Je zou bijna zeggen dat zo'n coronavirusuitbraak best wel voorspelbaar verloopt en dat het misschien verstandig is om wat mensen in Den Haag exponentieel meer uitleg te geven over hoe exponentiële groei werkt. Maar goed. De oversterfte in de week van 6 tot en met 12 december was dus ongeveer 1050. Dat is nogal veel (meer dan in de hele winter van 2020/2021 bijvoorbeeld), maar na weken van stijging van de oversterfte (=meer meer doden) is er nu dus eindelijk een daling van de oversterfte (= minder meer doden) ten opzichte van vorige week. Nu meer hopen dat de daling doorzet en er niet opeens een nieuwe stijging aankomt. Omikron wacht...

Nog een beetje relatief goed nieuws