Kijk, zo creëert DARPA de markt voor hun anti-drone drones van begin juni. Nee maar, drone-zwermen waren natuurlijk altijd al de toekomst. In 2016 zagen we die LOCUST (Low-Cost Unmanned Aerial Vehicle Swarming Technology - lol kut yanks) swarm drones natuurlijk al, en dat verfijnt alsmaar door. Bovenstaand kijken we naar DARPA’s OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET), bedoeld om kleine infanterie-eenheden uit te rusten met zo'n 250 lucht- en grond-drones om opstandige enclaves onder de voet te lopen. In jargon: "By leveraging and combining emerging technologies in swarm autonomy and human-swarm teaming, the program seeks to enable rapid development and deployment of breakthrough capabilities."

Vraagje: denkt u dat wanneer de strijdkrachten van supermachten nagenoeg volledig uit drones bestaan, dit bij alle partijen een aversie creëert tegen het riskeren van mensenlevens en gevechten zodoende eindigen zodra het drone-leger van 1 partij verliest?

Traditioneel afzichtelijk: de power point slides

10th Legion

Up and away