Nederland had moeten doen wat Noorwegen heeft gedaan toen ze daar olie vonden. Niet al het aardgasgeld meteen weggooien aan linkse hobby's, maar een Staatspensioenfonds opzetten om het aardgasgeld in te investeren. Noorwegen heeft dit jaar al meer winst gemaakt uit de beleggingen en investeringen daar dan ze via andere bronnen krijgen. Bijna 100 miljard euro (990.000.000.000 kronen) in het eerste halfjaar, puur aan winst uit beleggingen en investeringen...

En waar Nederland volledig afhankelijk is van gas, heeft Noorwegen er voor gekozen om tegelijkertijd in te zetten op waterkracht en windenergie. En zelfs nu is het land een voorloper op het gebied van elektrisch rijden en men is er al jaren bezig de economie van de olie af te koppelen. Het had dus ook in Nederland gekund, als Nederland toen een langetermijnvisie had gehad. Maar politici in Nederland noemen visie een lelijk ding dat maar in de weg staat.

Veel plezier daar in de kou! Groeten uit Scandinavie.