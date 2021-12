STOP DE PLOPKAPS! Nieuwsuur heeft, op de valreep van, de SCOOP VAN HET JAAR. Echt hoor. Iedere keer als we bíjna denken: 'Nou dat Nieuwsuur is best serieus te nemen als onderzoeksprogramma', dan krijg je de harses van Arjan Noorlander in beeld, of plakt Ik, Rudy Bouma weer met net iets te veel zelfgenoegzaamheid een ongevaccineerde coronadode in een land ergens ver weg aan zijn ellenlange dramdraadje. MAAR NU, nu hebben ze toch écht iets te pakken. Nynke de Zoeten heeft een whatsappje uit maart ingezien van DENK (een club waarvan de whatsappchats inmiddels zelfs onze mailbox bereiken, zo veel interne ruzies zijn daar), waaruit blijkt dat Farid Azarkan POSITIEF GETEST IN DE KAMER IS GEWEEST!11! Nou. Het was maart. Sindsdien is er héél veel mis gegaan in de Kamer en Vak K, maar is er niemand op de IC gekomen. Dus wat is nou precies het probleem? Wil de eerste die zonder kuchje is, het eerste vaccin nog werpen? "Uiteraard heeft Nieuwsuur Azarkan ook persoonlijk geconfronteerd met de bevindingen. De Denk-leider ontkent niet, maar wil ook niet inhoudelijk op de zaak ingaan." Hij voelde zich volgens het whatsappgesprek overigens kiplekker. Weet je wie ook...?

Maar viel die telefoon met corona, of door corona?

Gemiste kans op een stevige tongzoen met Mark, Farid