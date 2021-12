Momenteel is al voldoende om niet uitgezet te worden als je geen coronavaccinatie wilt. In andere tijden werden ook vaak medische redenen opgegeven om uitzetting te voorkomen. Bijvoorbeeld omdat je een arts hebt die wil aangeven dat je in land van herkomst geen goede behandeling kon krijgen. Maar psychische behandeling doet het ook goed. Lange wachttijden en behandeltijden bij de psych zorgen voor jaren uitstel. Mocht dat niet lukken dan voer je nieuwe feiten en omstandigheden aan die je in de oude procedure nog niet had ingebracht. Want oh wonder je hebt nieuwe verklaringen of documenten gevonden die een nieuwe procedure noodzakelijk maakt, zgn. HASA zaak. Nog niet gelukt. Dan werk je niet mee aan je uitzetting. Ten eerste zoek je uit of je uit een land komt dat niet meewerkt met Nederland omdat ze geen zin in je hebben. Dan doen ze of niets of nemen braaf je dossier in handen en zeggen ze lachend tegen de IND ambtenaar, dat ze het dossier gaan bekijken (not). Mocht je dan nog de lul zijn dan kun je of de illegaliteit in of je gaat in een ander land het nog eens proberen en wie weet jaren later nog eens in Nederland. Maar zelfs dan nog kun je de uitzetting frustreren. Bijvoorbeeld door in het vliegveld iedereen gek te schreeuwen , te bijten, spugen noem maar op. Totdat de gezagvoerder zegt dat hij je niet mee wil nemen en de marechaussee je weer moet meenemen. Die vervolgens moeten wachten met je totdat er een speciale vlucht komt. Enz. enz. Conclusie de Nederlandse overheid doet net alsof ze macht hebben over de uitzetting. In de realiteit vertrekken er alleen gasten vrijwillig of met een flinke zak geld om mee te nemen.