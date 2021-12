VN Vluchtelingenverdrag van 1953 opzeggen want:

1. Achterhaald. Wij tekenden in de Koude Oorlog vooral om dissidenten uit Oost Europa binnen te laten. Er was een uitzondering voor vluchtende Nazi's en niet voor niks. Het Verdrag is niet opgesteld om duizenden jonge criminelen uit veilige landen hierheen te halen.

2. Onbetaalbaar. Onze verzorgingsstaat kan dit niet meer betalen met te veel mensen onproductief in de uitkering.

3. In strijd met de rechten van onze kinderen. Het zijn vooral islamitische mannen die vanuit hun cultuur en clan een heel andere en archaische kijk hebben op o.a. vrouwen, homo's en meisjes. Dat botst met hun internationale mensenrechten als het recht op vrijheid, geluk en onderwijs.

(Vrij naar dr Jan van de Beek, wiskundige, informaticus én cultureel antropoloog)