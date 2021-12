Lisa Westerveld in gesprek met Jan Paternotte, in zijn bruine jasje

Eerder dit jaar muntte GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld de term 'wappermotie'. Lang verhaal kort: "Moties die worden ingediend die niet zijn bedoeld om beleid te veranderen, maar om ophef te maken. Er verongelijkt mee te ‘wapperen’." Volledige uitleg van Westerveld hier. Er is trouwens geen partij die zich hier nooit schuldig aan heeft gemaakt.

Donderdag stemde de Tweede Kamer over een motie van Pepijn van Houwelingen (FvD), ingediend tijdens het coronadebat een dag eerder, die het kabinet opriep om een vaccinatieplicht uit te sluiten. Deze werd gesteund door SP, BIJ1, DENK, PvdD, SGP, Omtzigt, JA21, BBB, PVV, Van Haga en z'n jongens én coalitiepartij ChristenUnie. Opmerkelijk: CDA, GroenLinks en PvdA bleken tegen terwijl zij een half jaar eerder vóór praktisch dezelfde motie van datzelfde Forum voor Democratie stemden (En BIJ1 overigens tegen, donderdag waren ze voor, voortschrijdend inzicht bij Sylvana Simons?).

Westerveld legde donderdag op Twitter desgevraagd uit dat ze de motie Van Houwelingen als een voornoemde wappermotie zag en dat haar fractie verder niet van standpunt is veranderd. GroenLinks is dus nog steeds tegen verplichte vaccinatie:

Nu is er wel iets te zeggen voor haar afkeer van wappermoties - het kabinet krijgt inmiddels jaarlijks een tsunami van ruim 4000 moties over zich heen - maar de motie van Van Houwelingen was dit niet. De FvD'er had namelijk een heel concrete aanleiding neergepend: dat Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deze week de EU-lidstaten opriep om een vaccinatieplicht te overwegen.

Het is maar goed dat de Europese Commissie niet gaat over verplicht vaccineren en dat dergelijke keuzes - "Tenminste nu nog", mompelt iemand op de gracht - bij de lidstaten liggen maar het is een signaal wat een zichzelf respecterende Tweede Kamer niet kan negeren. De motie was trouwens completer geweest als Van Houwelingen ook Oostenrijk (vaccinatieplicht) en Duitsland (vaccinatieplicht nakende) als voorbeeld had genoemd maar een mens kan niet alles hebben.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) had de motie overigens ontraden want 'overbodig'. Helaas weet de Kamer niet waarom, daar deze de minister niet kon bevragen over deze 'kabinetsappreciatie'. In normale omstandigheden licht een minister het oordeel van het kabinet in de Nationale Vergaderzaal toe en kan de Kamer hem daar desgewenst nog wat vragen over stellen maar omdat Vera Bergkamp keer op keer faalt als Kamervoorzitter liep de vergadering woensdag uit en mochten De Jonge en zijn collega's bij uitzondering hun reactie schriftelijk geven.

Waarom de FvD-motie nog relevanter is - maar dat kon Van Houwelingen niet weten toen hij deze woensdag indiende - is dat De Jonge vrijdag zelf ook draaide. Wappermotie of niet; de kwestie vaccinatieplicht wordt hoe dan ook komende week besproken tijdens het cruciale 2G-debat. Kabinet en Kamer zullen dan hoe dan ook kleur moeten bekennen.

