Blikje fris bij de hand? Normaal gesproken slaan we de vrije trainingen altijd over maar omdat alles alleen maar kerona is dreigt de islam gecanceld te worden als onderwerp en daarom moeten we het nu toch over de F1 hebben. Want terwijl het wereldkampioenschap in het hele turbo-hybride-tijdperk niet zo spannend was als dit jaar, wordt het seizoen ontknoopt op hele lelijke betonrondjes in levenslustloze graflanden. Zoals dit weekend in Saudie-Arabië, waar Lewis Hamilton weer een regenboogje op zijn helm gestickerd heeft en Seb Vettel op regenboogschoentjes door de paddock paradeert terwijl ze nog steeds flikkers van flats flikkeren dan wel van de hijskraan laten bungelen maar wat kan dat de FIA schelen wanneer de sjeiks genoeg miljoenen neerleggen voor een """stratencircuit""" (lees: veel te krap aangelegd asfalt met betonwanden er meteen naast). Het is dat we niet van cancelcultuur houden maar anders stond deze GP hoog op de lijst. We willen onszelf ook de kans op spectaculaire crashes niet laten ontnemen want hoe deze veel te snelle flipperkast van een circuit ooit door de veiligheidsprotocollen is geglipt, is ons een raadsel. Wie dit overleeft, kan zo aan de slag bij QBuzz op de azc-lijn in Ter Apel, om dit islamtopic niet te veel op een F1-topic te laten lijken. Als de racekalender je niet boeit, kun je ook het Briefje van Jan lezen, over hoe Rob Jetten het weer eens waagt om Wilders te decapiteren kapittelen om een cynisch grapje terwijl hij zelf heteromeisjes gebruikte als levend schild om zijn eigen geaardheid achter te verbergen in Iran. De Safety Car van Erica Meiland Bert Mylander krijgt een druk weekend. De FP3 in Jeddah kijk je om 15u bij Ziggo & Olav Mol (nog wel), F1TV (beter) of een zelf gegoogelde Sky-stream. Of lees nog eens wat van Lale Gül.