"Your first obligation is to your family. Period."

We bekennen het maar alvast voor de tribunalen: we hebben hier inderdaad niet één maar zelfs twee keer enorm genoten van de keren dat voormalig Gouverneur van New York Andrew Cuomo aanschoof bij zijn broer CNN's Chris Cuomo. (En nog steeds tijdens het terugkijken trouwens). Maar goed, Chris werd dus al een tijdje van beschuldigd dat hij zijn media-positie- en expertise inzette om zijn broer Andrew te helpen tegen beschuldigingen van seksueel wangedrag.

Maar gister was de eer dus aan CNN-eunuch Brian Stelter om te tweeten: "Breaking: CNN suspends Chris Cuomo. "These documents point to a greater level of involvement in his brother's efforts than we previously knew. As a result, we have suspended Chris indefinitely, pending further evaluation," a spokesperson says". Tucker meldt in een ander fragment (na breek) trouwens dat Brian Chris' baantje wil, dus het is weer een heerlijke slangenkuil daar.

Kortom, Chris is voor onbepaalde tijd geschorst omdat hij zijn broer in nood heeft geholpen. En daar had Tucker dus ineens de bovenstaande take over die neerkomt op: als je broer in nood is dan help je hem, ongeacht wat hij gedaan heeft, want hij is je broer. "Your first obligation is to your family. Period." Nou, die stelling maakt wat los onder z'n fans en de consensus is dat de consensus ontbreekt.

Dus, geweten van het Westen, wat vindt u eigenlijk want u geeft nou nooit eens uw mening in de comments.

LOL deze fucking chyron (is echt)

Ah, Brian wil Chris' baantje