En die lul in een oude Opel Corsa dan? Jonge gast met een meid naast zich die door rood rijdt en mij op het zebrapad op een haar na mist? Keek me niet eens aan, vraag me zelfs af of hij me heeft gezien. Klootzak. Ach, met het tempo waarin hij me voorbij reed, zal hij wel binnenkort in een crash overlijden. Net als die motorrijder op de Groningensingel in Arnhem. Ik was een jaar of dertien toen ik hem 's avonds onderuit hoorde gaan. Ik lag al in bed en hoorde de motor rondcirkelen over het asfalt. Toen een klap. Dat bleek achteraf het geluid te zijn geweest van het hoofd van de rijder dat tegen een lantaarnpaal aankwakte. Later hoorde ik dat zijn broer ook was gestorven bij een motorongeluk. Genen of opvoeding?