Over Fleur Agema (in het een of andere NPO-zwetsprogramma)

Zowel de poltieke integriteit als de gezondheidspolitieke kennis van Fleur heb ik altijd relatief hoog ingeschat.

Nu dan toch een minpuntje. In bedoeld zwetsprogramma zei ze (ik vermoed om de effectiviteit van de corona-vaccinatie te relativeren) dat (citaat) "50% van IC-patiënten is gevaccineerd of in ieder geval toch fifty-fifty".

Dat duidt er op dat ze óf problemen heeft met rekenkundig redeneren óf bewust manipuleert, want:

(Onder het voorbehoud dat de percentages juist zijn, wat ik vooralsnog geloof.)

Zo'n 90% van de populatie is gevaccineerd en maakt 50% van de IC-patiënten

uit.

Daartegenover staat zo'n 10% ongevaccineerden die de andere 50% uitmaken.

Bij de ziekenhuisopnames zijn die verhoudingen zelfs 90%--30% voor

gevaccineerden 10%--70% voor ongevaccineerden.

Persoonlijke opmerkingen: Ik ben in april/mei zelf dubbel gevaccineerd met Biotec-Pfizer en in september toch besmet geraakt (met overigens slechts lichte verschijnselen. Of in ieder geval toch aanzienlijk minder heftig dan die van een ECHTE griep die ik ongeveer 20 jaar geleden heb doorgemaakt).

Bovendien heb ik ook begrip voor mensen die door het warrige en inconsequente politieke corona-beleid en de eveneens tamelijk warrige en vaak tegenstrijdige uitlatingen van virologen en epidemiologen, achterdochtig zijn geworden.