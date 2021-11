Omdat we zelf ook tot het inzicht zijn gekomen dat alleen een website niet de manier is om een positieve verandering te bereiken, hebben we sinds vandaag gekozen voor een ander carrièrepad en de toeters en bellen van sociale media omarmd. Derhalve kun je ons nu ook WhatsAppen via deze link of scan de QR-code - lol - na de leesverder voor een (1997 woord alert) MULTIMEDIA tiplijn voor beeld, geluid of whatever, maarrr natuurlijk niet voor unbanverzoeken of "help ik kan niet meer inloggen"-n00bery. We hebben daarnaast ook een Telegram-clubhuis geopend. Een kanaal op t.me/Stijlloos (waarvoor we rooie diesel in een RSS-aggregaat staan te gieten) en een praatgroep voor sociaal minder geaccepteerde medemensen (en/of lokale CDA-kandidaten) op t.me/reaguurders. Signal kan ook nog, voor wie echt veilig dingen wil delen. Bellen doen we niet aan, maar wie weet chatten we soms terug. Zijn we nu even een SCART-kabel zoeken om de DVD-speler aan te zetten, vanavond extended versies van Lord of the Rings op de Sony Trinitron, back to back zonder pauze. Oh en we zijn de nieuwe telefoon vergeten mee naar de kroeg te nemen dus verwacht vanavond geen antwoord meer. En om nog maar eens te benadrukken hoe oud we eigenlijk al zijn, hier een linkje naar een longread op huh-bestaat-dat-nog-ja-dat-bestaat-ook-nog: Sargasso.