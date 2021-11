1. Je schrijft zowel de voor- als achternaam verkeerd; je lijdt aan dyslexie?

Dyslexie heeft talloze kenmerken die het bij de meeste kinderen al vanaf jonge leeftijd duidelijk maken dat zij inderdaad moeite hebben met lezen, schrijven en taal in het algemeen.

2. De dochter van Wierd Duk uit Berlijn - alwaar verzekerd, studeert, woont vanwege haar studie nu in Nederland. Zij zette zich in tijdens de coronapandemie in de zorg. Petje af.

Helaas door ons systeem met alle kilo-Utrecht-tango-gevolgen van dien.

3. Wat is hier aan de hand? Dit is typisch een geval van discriminatie.

Waarom zou iemand met Duitse nationaliteit (EU-lidstaat) hier woonachtig - vanwege studie en woonland van vader - slechts recht hebben op één nationaliteit waardoor die vanwege een bijbaan, terwijl die persoon wel degelijk verzekerd is, door het verRuttiseerde verziekte systeem met bijna €1000 worden beboet?

Is dat puur om het feit dat zij als kind van Europese ouders extra zorgpremie moet betalen?

Hoe is dat dan geregeld met niet-westerse studenten met een bijbaan?

Dát zou ik weleens willen weten.

Waarom wordt bovenstaande dochter - door de Nederlandse staat,

naast de Duitse nationaliteit niet de Nederlandse nationaliteit toegekend?

4. Het systeem is verziekt.

'Kabinet Rutte III: nationaliteitsrecht vernieuwen:

Het kabinet wil het nationaliteitsrecht vernieuwen door de keuze van meer nationaliteiten.

Dit geldt voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten.

Ook komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment voor 1 nationaliteit.

Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.'

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nede...

5. Wat van hierboven gesteld heeft Kabinet Rutte III bewerkstelligd?

Het heeft niet gezorgd dat de nationaliteitsdiscriminatie ten opzichte van Nederlanders, werd opgeheven.

Inmiddels wordt de burger sinds de val van het kabinet in januari, nog steeds opgescheept met een wankel demissionair op de winkel passend kabinet, dat het ZELF wel best vindt.. ze krijgen hun poen toch wel, wachtgeld wordt verlengd, daarom maken geen haast.



6. Stel, de dochter was geboren in Verweggistan of haar vader kreeg een relatie met een niet Europese vrouw zoals een vluchteling/migrant uit:

Marokko,

Syrië,

Iran,

Algerije,

Somalië,

Uruguay,

Tunesië,

Libië,

Tonga,

Angola,

Mali,

Jemen,

Angola,

Malie,

Argentinië,

Mexico,

of Nicaragua.

In dat geval zou bovenstaande dochter nooit gebombardeerd worden met dreigbrieven, boetes en een gerechtsdeurwaarder.

Dan gaan alle deuren open, doordat zij gewoon het paspoort van het land van hun niet-westerse groot- of overgrootvader tonen.

Bizar hè.

Ja. Dat is het ook.