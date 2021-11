Bruls neemt een voorschot door het probleem bij de burger neer te leggen. We zijn natuurlijk in deze situatie gekomen nadat het kabinet de 1.5 meter afschafte en een QR-systeem invoerde waarvan je kan weten dat het niet werkte. Gevaccineerde huisgenoten hoeven niet in quarantaine joh. Als het dan wel heel veel besmettingen komen, dan doen we een paar fopmaatregelen en groeit het lekker exponentieel door. Terwijl het water de zorg aan de lippen staat en code zwart onafwendbaar is, staan politici te debiteren over 2G vs 3G. En als volgende week echt de bedden weer in de gang staan en lockdown onafwendbaar is, dan is het UW schuld.