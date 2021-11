De eerste bitcoin-upgrade in vier jaar is zojuist live gegaan, zoals je wel zult weten als je het Bitcoin nieuws volgt. Het is een zeldzaam moment van consensus onder belanghebbenden en het is een groot nieuws voor ’s werelds meest populaire cryptocurrency. De Taproot-update betekent namelijk meer transactieprivacy en -efficiëntie. Het zal het potentieel voor slimme contracten ontsluiten, die kunnen worden gebruikt om tussenpersonen uit transacties te verwijderen, wat cruciaal is. Taproot is belangrijk, omdat het een breed scala aan kansen biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van het nut van bitcoin.

In tegenstelling tot de 2017-upgrade van bitcoin - aangeduid als de “laatste burgeroorlog” vanwege de controversiële ideologische kloof die aanhangers scheidt - heeft Taproot bijna universele ondersteuning, deels omdat deze veranderingen redelijk incrementele verbeteringen aan de code met zich meebrengen. Hierdoor zou het dan ook zeker een effect kunnen hebben op Bitcoin trading. Een groot deel van de make-over van bitcoin heeft te maken met digitale handtekeningen, die lijken op de vingerafdruk die een persoon bij elke transactie achterlaat. Op dit moment gebruikt de cryptocurrency iets dat het “Elliptic Curve Digital Signature Algorithm” wordt genoemd, dat een handtekening maakt van de privésleutel die een bitcoin-portemonnee bestuurt en ervoor zorgt dat bitcoin alleen door de rechtmatige eigenaar kan worden uitgegeven.

Taproot zal iets toevoegen dat bekend staat als Schnorr-handtekeningen, wat transacties met meerdere handtekeningen in wezen onleesbaar maakt. Het vertaalt zich niet in een grotere anonimiteit voor je individuele bitcoin-adres op de openbare blockchain, maar het maakt eenvoudige transacties niet te onderscheiden van transacties die complexer zijn en uit meerdere handtekeningen bestaan. In de praktijk betekent dat meer privacy, omdat je sleutels minder zichtbaar zijn op de ketting. Je kunt dus beter verbergen wie je bent, wat goed is. De Bitcoin koers zou door deze upgrade dan ook kunnen stijgen.

Deze opgevoerde handtekeningen zijn ook een gamechanger voor slimme contracten, dit zijn zelfuitvoerende overeenkomsten die op de blockchain leven. Slimme contracten kunnen in theorie voor praktisch elke soort transactie worden gebruikt, van het betalen van je huur per maand tot het registreren van je voertuig. Taproot maakt slimme contracten goedkoper en kleiner, in termen van de ruimte die ze innemen op de blockchain. Deze verbeterde functionaliteit en efficiëntie van ’s werelds populairste cryptocurrency biedt volgens experts een verbijsterend potentieel.

Momenteel kunnen slimme contracten worden gemaakt op zowel de kernprotocollaag van bitcoin als op het Lightning Network, een betalingsplatform gebouwd op de digitale munt, dat directe transacties mogelijk maakt. Slimme contracten die op het Lightning Network worden uitgevoerd, leiden doorgaans tot snellere en goedkopere transacties. De Lightning transacties kunnen fracties van een cent zijn, terwijl een bitcoin transactie in de kernprotocollaag veel duurder kan zijn dan dat. Ontwikkelaars waren al begonnen met het bouwen op Lightning in afwachting van de upgrade, die zeer specifieke contracten mogelijk zal maken. Het belangrijkste van de Taproot-update zijn dan ook de slimme contracten volgens experts. Het is nu al de belangrijkste motor van innovatie op het ethereum-netwerk. Slimme contracten geven je in wezen de mogelijkheid om echt applicaties en bedrijven op de blockchain te bouwen.

Naarmate meer programmeurs slimme contracten bouwen bovenop de blockchain van bitcoin, zou bitcoin meer een speler kunnen worden in de wereld van DeFi, of gedecentraliseerde financiën, een term die wordt gebruikt om financiële toepassingen te beschrijven die zijn ontworpen om de tussenpersoon uit te schakelen. Tegenwoordig domineert ethereum, een andere populaire cryptomunt, als de blockchain bij uitstek voor deze apps, ook wel “dApps” genoemd. Wellicht dat bitcoin in de toekomst door de Taproot-update deze koppositie over kan nemen.