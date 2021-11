Ah, 't is weer tijd voor bier&tieten!

Hertog Jan Dubbelbock want grijs &grauw buiten.

*plop*

Muziekje d'r bij (en nog meer tieten)

You Do Something To Me - Marcus Nimbler

https://youtu.be/5VR3dEhJHGQ?list=RDMMmOKMoL8_jaQ

Feitelijk maar een matige muzikant, die Nimbler, maar hij weet clipjes aan elkaar te rijgen, één doorlopende vrijmibo, uren kijkplezier!

Dit ga ik eerstvolgende pokeravond ook even uitbuiten.

Stel de tafel zo op dat ik met m'n rug naar de breedbeeld-tv zit.

Is de rest tijdens het spel geheid afgeleid.

Kassa!