Oef, herdershonden, sirenes, zwaailichten en koplampen in kleiige nachtdauw te Litouwen. Maar ook: de onderstaande modeshows in Wit-Russisch logistiek centrum Bremino. Dus ja weet je. Naar schatting staan er vandaag nog 'maar' zo'n 2000 migranten langs de Poolse grens, de rest is naar huis of onderweg. Of wellicht gaat het zwaartepunt nu op Litouwen vallen. We zagen naast de bovenstaande beelden bijvoorbeeld ook weer deze beelden, waar 13 lopene migranten in het linkeroor de Wit-Russiche marsorders horen, en rechts tegen auto's de Litouwse grenspatrouilles aan kijken. Vrij hallucinant allemaal weer.

Gelukkig gaat Wit-Rusland wel even die Poolse "oorlogsmisdaden" onderzoeken, want die Polen kunnen er niet mee weg blijven komen. "Use of special weapons and ammunition by Polish security forces against unarmed people on the Belarusian side has been recorded. We consider this a violent action against people located on the territory of another country."

Ondertussen zijn er aan Poolse zijde naar verluidt zeven politieagenten gewond geraakt door stun grenades gegooid door migranten (direct hit midden in groep op derde video hier), en is boven elke twijfel vastgesteld dat het Wit-Russiche granaten betreft die de migranten hebben gekregen. Veel meer sfeer, beeld en sfeerbeeld, na de breek.

Goed gemutst de grens over!

Belarus Fashion Week on the Polish border pic.twitter.com/uwVWJm8PI5 — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2021

De eed van Sobieski

Meer sfeerbeeld

De makkers

Ja daar gaat de sympathie