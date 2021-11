Minister Grapperhaus gaat Nederland veranderen! Want minister Grapperhaus krijgt straks de wettelijke mogelijkheid criminelen écht kei- en kei- en keihard aan te pakken. Zo keihard zelfs dat het waarschijnlijk is dat criminelen (allemaal) binnen no time met de staart tussen de beentjes uit Nederland wegvluchten, als een Shell die dividendbelasting moet betalen. De hele wereld zal afgunstig kijken naar dit unieke en nieuwe Hollandsche wapen tegen criminaliteit. Joe Biden zal telefonisch contact opnemen met Grapperhaus en proberen niet in slaap te vallen, Duterte zal stage willen lopen bij Grapperhaus, Poetin gaat een jaarlijkse Russische feestdag 'Grapperhausdag' aankondigen, Fidel Castro staat speciaal op uit de dood om Grapperhaus te feliciteren en Angela Merkel zal Grapperhaus een huwelijksaanzoek doen. Meerdere malen. Die Nobelprijs voor de Vrede heeft Grapperhaus eigenlijk al in zijn zak nu. Nederland bewijst: criminaliteit is wél oplosbaar. Dus dit bedoelden ze met The Great Reset! Burgers houd moed, spoedig hoeft de Gazelle nooit meer op slot, kan de achterdeur open blijven en hangen we allemaal het touwtje weer doodgewoon uit de brievenbus terwijl de politie kan worden afgeschaft omdat schuin de straat oversteken en kauwgum op het trottoir flatsen de enige overgebleven vergrijpen zullen zijn. Nederland in nood sloeg den oogen naar den bergen op en zag, vanwaar zal den hulp komen? En daar daalde Grapperhaus de berg af...

Nee, geintje natuurlijk. Dit is Nederland. In dit land loont de criminaliteit. Altijd. Steeds meer. Daarom komt Grapperhaus met een jubelbericht over een concept(!)wetsvoorstel waar anderen nu ook iets van mogen gaan vinden. En zelfs als dat wetsvoorstel ooit wet wordt, dan nog zal het zinloos zijn want wetten kun je alleen maar uitvoeren als je ook handhavers hebt. En die hebben we niet, want Nederland. In Nederland zijn steeds te weinig handhavers. Altijd. Steeds meer. Maargoed, we houden er dan weer wel een leuk topic aan over.

BONUS: Grapperhaus-kleurplaat!