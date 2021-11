Wat zullen we nou dan toch krijgen! De mogelijke coronamaatregelen in België zijn GELEKT. U kunt het zich in Nederland haast niet meer voorstellen, het land waar journalisten iedere avond met voorlichters in bed kruipen en waar ieder wissewasje in de TENA Lady van Fons Lambie of Ron Fresen wordt gedruppeld. In keurig land België is dat lekken dus niet zo doodnormaal. Kern van de zaak: in België gaat het net zo 'slecht' als in Nederland en de samenkomst van het Overlegcomité, zeg maar het Belgische OMT, is vervroegd van vrijdag naar woensdag. Het document van 'expertengroep GEMS', adviserend orgaan van de overheid, is gelekt 'en bevat verschillende voorstellen, zoals een nieuwe sluiting van het nachtleven en het weer beperken van het aantal aanwezigen tot 50 op trouw- en andere privéfeesten'. En nu is iedereen boos: "De experten van de GEMS zijn intussen niet te spreken over het perslek." WANT LEKKEN. Viroloog Marc Van Ranst: "Het is een schande dat expertadviezen omwille van politieke spelletjes worden gelekt. De experten (en zeker ook talrijke politici) betreuren deze manier van werken. Deze bemoeilijkt een serene politieke besluitvorming, en beschadigt de goede samenwerking met de experten." Expertadviezen gelekt omwille politieke spelletjes! Dat kan ook alleen maar in België. Wat een bananenrepubliek! Zo zie je maar weer, in Nederland is alles beter.