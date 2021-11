Van LinkedIn, Long arts, ge-copied: Mei 2020 heb ik voor het eerst mijn zorgen geuit. Niet omdat ik het coronavirus niet serieus neem. Niet omdat ik vind dat er niks moest gebeuren. In tegendeel. Maar exact om waar we nu staan als mensheid, als maatschappij. Op het punt om miljoenen mensen uit te sluiten, te discrimineren. Grotendeels gezonde mensen, kinderen. Zij mogen niet meer gaan en staan waar ze zelf willen. Onze vrijheid is anno 2021 verbonden aan een digitaal paspoort, een QR code, een prik of een herstelbewijs.

Kinderen die niet meer het zwembad of de bieb in mogen zonder prik. Of kinderen die zich buiten het zwembad in de kou moeten omkleden omdat ouders niet naar binnen mogen. Is dit echt onderdeel van de oplossing?

Het zou allemaal niet zo hard lopen, dat paspoort zou er niet komen, de uitsluiting ook niet, de dwang niet. Ik zou een interessante post kunnen maken over de vele reacties op mijn berichten van een jaar geleden en alles waar ik voor ben uitgemaakt.

Gezondheid stimuleren, beweging stimuleren? Nee. Juist met QR beleid de drempel tot een gezonde leefstijl verhogen. Inzetten op het uitbreiden van de zorgcapaciteit? Nee. 70% vaccinatiegraad en het hele probleem zou verdwijnen, terug naar normaal. Zoveel beloftes en voorspellingen.

Maar ondertussen zitten we als een kikker in langzaam kokend water gevangen en blijven we maar meer van hetzelfde doen. Meer QR, meer uitsluiting, meer verdeeldheid. En steeds meer mensen die het niet meer trekken, mentaal kapot gaan of omvallen. Is dit echt de oplossing? Wat zijn we bereid allemaal op te offeren?

84% vaccinatiegraad en we hebben meer positieve testen dan 1 jaar geleden. Eerst was 70% voldoende, nu moeten we richting de 100%. Nu met 2G. Dus de mensen waarvan je het meest zeker weet dat ze geen COVID hebben thuis houden en uitsluiten. Straks misschien wel werkeloos omdat ze geen baan meer hebben. Maar voor hun eigen veiligheid, zoals Hugo de Jonge het zegt.

COVID is een hele dikke druppel die de emmer doet overlopen, eentje waar mensen ernstig ziek van kunnen worden en zelfs aan kunnen overlijden. En ja, ziekenhuizen lopen ondertussen weer vol en mijn collega's in NL hebben het weer steeds drukker en werken al tijden keihard

Maar in een land met +/- 17 000000 inwoners, dit soort onmenselijke draconische maatregelen moet nemen vanwege +/- 1500 COVID patiënten in de ziekenhuizen, dan moet je toch ook gaan inzetten op het uitbreiden van de zorgcapaciteit? Hoe lastig dat ook gaat worden, hoe moeilijk personeel ook te krijgen is. Laten we het proberen. Menselijk beleid, voor iedereen

Want met het discrimineren en uitsluiten van mensen, het schenden van grondrechten en vrijheid afhankelijk maken van een digitaal paspoort is er een duistere afslag genomen. Tijdelijk kan wel eens een relatief begrip worden. Als je groene vinkje straks misschien alleen nog geldig is met je boosterprik. En je boosterprik misschien wel vaker herhaald moet worden. Volgens mij is tijd voor een nieuw bewind, een nieuwe visie. Verbinding!