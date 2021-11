Altijd weer die ijsbeer-doctrine.

Gaat de wereld verloren zonder ijsbeer?

Of, godbetert, die nooit eens neuqende Panda (wat een fabeltje is).

Of de Tonijn, de tijgerhaai.

Menig visje of zeeleeuw klapt in zijn handjes wanneer dat roofdier er niet langer rondrooft.

Man, er zijn in de amazone alleen al in de afgelopen tig jaar tientallen "nieuwe" amfibietjes gevonden.

.

Natuurlijk wil ook ik niet een tonijnloze wereld (heb er nota bene op gevist).

Maar komop, makreel is ook goed te nassen.

En krab (wolhandkrab).

En kreeft.

En mosselen.

Allemaal niet bedreigd hoor, door die sneeuwbeer.

Leeft allemaal gewoon door.

.

Ontopic : het is absoluut D. Mark Rutte, de loel dat hij is, is in zijn "vak" ongekend goed.

Teflon Mark. Geen hond die het hem nadeed.