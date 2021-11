:

Neem eens kennis van de geschiedenis van het parlementaire stelsel in Nederland. Omtzigt heeft het er de laatste tijd geregeld over dat in de basis burgers een volksvertegenwoordiger kiezen en niet een partij. Die laatsten hebben in de vorige eeuw steeds meer macht naar zich toegetrokken. Het is de omgekeerde wereld tav hoe het bedoeld was.

Wat dat betreft is een partij zonder leden (nou ja; één) misschien beter dan leden partijen. Hoewel het weer zo blijft dat de PVV misschien wel als leden partij functioneert. Natuurlijk is Wilders de grote man daar.

Ik hoor uit die partij echte veel meer mensen, wat je bij de SP bv ook hebt. 66, vvd, Pvda is allemaal follow the leader en stemvee.