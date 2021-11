Eerst even twee dingen. Ten eerste is het probleem met corona (en zeker de deltavariant) de razendsnelle verspreiding: hoe goed je zorgsysteem ook is, als je geen preventieve maatregelen neemt, ga je vanwege de exponentiële groei altijd over de randen van je zorgcapaciteit heen. Ten tweede is denken dat we van de maatregelen af kunnen komen door nu al onze aandacht te richten op structurele veranderingen in de zorg, een beetje hetzelfde niet op een reddingsboot stappen terwijl je dorp is overstroomd, omdat er eigenlijk iemand een nieuwe dijk zou moeten aanleggen. Bovendien stijgen de uitgaven aan de zorg al jaren en is de zorg dus niet kapotbezuinigd. Maar! Dat gezegd hebbende! Het gaat niet goed op onze IC's. Echt niet. Leest u deze deprimerende reconstructie in de Volkskrant er maar op na. Managers die de boel kapotmanagen, belangenverenigingen die alleen maar hun belang verenigen, Doekle Terpstra die opduikt (altijd als het ergens heel erg mis is, duikt op een gegeven moment Doekle Terpstra op), cliniclowns die meer verdienen dan verpleegkundigen en computersystemen waar niemand wat aan heeft behalve de computersystemen. Het is een puinzooi, en die is echt niet zo 1 2 3 opgeruimd. En al helemaal niet door die halve clownzool die nu op VWS zit.

Dit dus

"Als ic-verpleegkundige Rowan Marijnissen bij het begin van haar dienst in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg om 8 uur ’s ochtends haar computer opstart, eist het elektronisch patiëntendossier dat ze van elke patiënt een checklist invult. Is de patiënt acuut verward? Heeft hij pijn? Draagt de patiënt een polsbandje?

Het zijn vragen waarop soms geen zinnig antwoord mogelijk is, de dag is immers pas net begonnen. Maar als Marijnissen de standaard-invulvelden negeert, vallen alarmen en irritante pop-ups haar de rest van de dag lastig. En dus vinkt ze naar eer en geweten de beste optie aan, hoe lastig dat soms ook is."

Niet nieuw