Dat knopje heeft een vingerafdrukscanner en DNA lezer waarmee alleen de premier de chemtrailraketten kan lanceren. Dus vandaag allemaal omhoog kijken wat er nou weer naar beneden komt.

Maar dat knopje brengt wel andere herinneringen boven. Een paar jaar geleden was ik met eigen auto in Engeland op bezoek bij vrienden, en logeerde een week bij een vriend op een boot. Om bij de boot te komen mocht ik mijn auto vlakbij parkeren en moest daarvoor door een slagboom die beveiligd was met zo'n druppel... en dus een paaltje waar de lezer op zat. Die dus aan de rechterkant stond, want daar zit je stuur meestal in een Engelse auto.



Dus elke keer als ik het terrein op en af wilde moest ik mijn auto verlaten en me dan nog haasten ook, want die slagboom wachtte niet te lang en kwam vaak al weer naar beneden toen ik een meter had gereden. Want die verwachtte dat je meteen doorreed, niet dat er eerst nog om de auto heen gelopen moest worden, ingestapt, gestart en verder gereden. Gordel omdoen moest je daar helemaal niet doen want dan was de slagboom al weer beneden.