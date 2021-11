Weet eel dat Kensington een band is en dat ik ze wel op de radio heb gehoord. Zelfs op Sky Radio (vergeef me), in openbare gelegenheden of in de wachtkamer bij de dokter ontkom je er niet aan). Maar dat terzijde. Iedereen op deze planeet weet denk ik wel dat Barry Hay zanger van de Golden Earring is of Mick Jagger die van de Rolling Stones is. Maar als je me vraagt wie de zanger van wappergitarenband Kensington is zou ik fat niet weten. Tot vandaag dus. En alweer ben ik zijn naam kwijt. Zo indrukwekkend dus. Verder weet ik dat Kensington een chique wijk in Londen is en een band met wapperende gitaren is, waarvan de zanger nu bekend heeft gemaakt dat ie stopt met het zingen bij Kensington.