Daar staat ze dan.

Het prototype van een deugwijf.

Het sjabloon van het duujjjzaamheidsvrouwtje.

De prefiguratie van het "welkòòòm in mijn lááánd"-type.

In de jaren '60 rondgehuppeld in een lange soepjurk gemaakt van gordijnstof en met bloemetjes in heur haar, en met thuis een verzameling singletjes en elpees van Joan Baez.

In de jaren '70 vaste bezoekster van het plaatselijke Vrouwencafé.

Stemt al jaren D66 of GroenLinks of allebei, doneert aan Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda alsmede aan Oxfam-Novib en de dieren-ambulance. Doet aan Nordic Walking, met twee van die stokken. Als ze op Arabieren zou vallen, zou ze vrijwilligster willen zijn in een asielzoekers-centrum.

Het is het slag mensen waardoor het westen niet alleen zijn zelfrespect en zijn weerbaarheid is kwijt geraakt, maar dat daardoor ook direct én indirect, de oorzaak is van de ondergang van de westerse beschaving en alles waar die voor staat.