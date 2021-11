Dan maar zelf! Het Intellectual Dark Web (verjaard concept maar dekt nog steeds de lading) begint een eigen liberal arts/humanities universiteit in Texas, een beetje het Amerika van Amerika. Eerste gedachte: wow nice, hopelijk vlak naast Elon Musks Texas Institute of Technology & Science met Lex Fridman als vertaler. Tweede gedachte: als het nou maar niet verzandt tot grijsgedraaid boomer anti-woke-clubje waar vooral Bari Weiss het woord voert en de input van de rest van de Board of Advisors zich beperkt tot hun foto op de website.

We hebben vooral goede hoop dat de zacht- en goedmoedige Jonathan Haidt en het saaie optimisme van Steven Pinker een té polemisch en ideologisch karakter zullen voorkomen, dat waarschijnlijk zou ontstaan met bijvoorbeeld enkel de iets meer reactionaire Sohrab Ahmari aan boord. Heerlijk ook dat een van de fijnste Twitteraars Rob Henderson mee doet.

Tot nu toe lijken de signalen in ieder geval gunstig, want alle onderstaande grote namen op de lijst tweeten zowaar enthousiast over hun University of Austin - UATX - in aanbouw. Ze lijken dus in ieder geval te weten dat ze in het bestuur zitten en dat geeft de burger moed. Ook juichen we toe dat James Lindsay (ooit leuk, nu irritant) voorlopig niet formeel gelieerd is en dat ook Jordan Peterson aan z'n gezondheid denkt en dit project even aan anderen laat.

Maar goed, het plan is om de komende vier jaar aan de onderstaande onderwerpen te besteden, maar t.z.t. dus ook een MA Program in Technology, Engineering and Mathematics. Behouden vaart op eigen kompas, kompanen.

Het plan

De Makkers