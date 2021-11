Het zal u niet zijn ontgaan de laatste dagen: de besmettingscijfers stijgen rap, het aantal slachtoffers neemt toe en daardoor lijkt het sociale leven weer flinke klappen te krijgen. We hebben het natuurlijk over de vogelgriep, de Duckstad-versie van het coronavirus. Sinds het eerste geval op 26 oktober verdwenen er al zo'n 200.000 kippen en zo'n 31.000 eenden in de shredder en het einde is nog niet in zicht. Dan kunnen we natuurlijk wel boos worden over het gebrek aan vaccinatie onder de gelovige gansjes en in achterstandsschuren of over de gebrekkige gebruik van snavelkapjes en QR-codes, maar daarmee slaan we het echte leed over. Want dankzij de ophokplicht (een soort permanente avondklok voor verendragers) banjert de nieuwe Miss Ganzenhoedster nu zonder ganzen over de markt in Coevorden. Komt dit jaar toevallig goed uit, want deze 12-jarige ganzenhoedster blijkt doodsbang voor ganzen. Maar toch, als die Chinese kip niet die vleermuis had opgegeten (nog checken of dit klopt, red.) hadden we nu hilarische video's gehad van ganzen die op een doodsbange Miss Ganzenhoedster jagen. Het zijn altijd de leukste dingen die het eerste sneuvelen in een pandemie.