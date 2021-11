@Henk Zult | 08-11-21 | 15:06:

"Goed en kwaad werden erdoor bepaald. Dat is nu grotendeels verdwenen. Veel mensen leven nu in een moreel vacuüm. Dat is geen vooruitgang."

Dat is wel degelijk vooruitgang. De Westerse mens heeft, op zoek naar de Waarheid, uiteindelijk moeten erkennen dat God niet bestaat, dus de waarheid met een kleine 'w' heeft het onverwacht gewonnen van die met de grote 'W'. Dat we daar even een paar generaties hé´´l veel moeite mee hebben spreekt voor zich. het is de diepe afgrond waar we plots in kijken. Plots zoen we dat r niets is om ons aan vast te klampen dan wat we zelf geschapen hebben dan wel zullen scheppen. Velen redeneren "als er geen absolute waarheid is, is alles zinloos", want ze vinden het een ondraaglijke gedachte zelf die zin te moeten scheppen en te weten dat die vergankelijk is. Maar het is niet anders. Het enige alternatief is terug naar een verstikkende absolute moraal. Maar dat is, en dat weten we, toegeven aan de zwakte, dat is om met Houellebecq te spreken "soumission".