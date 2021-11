Vanochtend was ik bij een jongedame van een jaar of 22 wat geluidsapparatuur ophalen.

God heeft haar wel enorm bijzondere looks en een goddelijk lijfje gegeven.

We stonden ergens op het erf onder een overkapping waar niemand ons kon zien. Ze had een lekkere losse joggingbroek aan en stond te kijken naar hoe ik de boel aan het inladen was terwijl ze haar arm om de pijp van de verplaatsbare gaskachel had gevouwen. Alsof ze op het punt stond om voor mij een paaldansact te gaan doen. Ik denk die joggingbroek heb ik binnen een seconde op haar enkels.

Maar toen was ik klaar. Heb haar een hand gegeven en ze zei 'zeker tot een volgende keer! Het is goed bevallen.' Daar kan geen foto van wie dan ook tegenaan.