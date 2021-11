Nou mensen, het is gelukt. 10K in 1 dag (record), daar gaan de elfdes van de elfdes, de feestdagen, de black fridays, de koopzondagen, de Sinterklaas-intochten, de KOZP-rellen, de Glazenhuis-feesten, Nachtmissen, Kerst, de gourmet-avondjes met oma, Oud & Nieuw, de vreugdevuren op strand & platteland alsook carbidskiet'n in de regioo. Zit je dan: Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren (lyrics). NET ALS VORIG JAAR. Met dank aan "groepen die achterlopen". Soms wel 50 jaar (bijbel) soms wel eeuwen (dat andere boek) en soms wel lichtjaren (vriendin van een zus die iemand kent die in het ziekenhuis werkt). Beste nieuws vandaag was dat de cijfers der diepzwarte gemeente Staphorst FORS GEDAALD zijn, nu de Rest van Nederland nog, en een beetje rap aub, 12 november is al snel.

Randstad bedankt!

Nieuwe dienstwagen Halsema, uut Holysloot

Kaboel (want iedereen is daar toch al tolk)

OMG FOTOOS

Carlie's diet before

BREAKFAST

Normally Carlie wouldn't eat breakfast

LUNCH

Bacon sandwich with six slices of bacon, packet of crisps and a yoghurt

DINNER

A large pizza, side of garlic bread and cookie dough

SNACKS

Carlie would snack on four or five biscuits between six and ten times a day, grapes, a fibre bar and four cans of diet coke

Carlie's diet after

BREAKFAST

One slice of French toast with blueberries and strawberries

LUNCH

One sandwich thin, a slice of ham and cucumber

DINNER

Homemade chilli con carne

SNACKS

Grapes and a fibre bar

Celeste = the best