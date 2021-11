Dubai is een enorme mix van culturen en geloven geworden, maar men dient zich wel gepast te kleden in dit tolerante Islamitische land om te voorkomen dat men op openbare plaatsen geweigerd wordt. Vrouwelijke toeristen zijn in Dubai niet verplicht om een hoofddoek te dragen. De kledingvoorschriften Dubai in een paar handvaten:

*Algemeen geldt dat te korte, doorzichtige, te strakke of te sexy kleding als aanstootgevend wordt gezien en op openbare plaatsen de schouders bedekt moeten zijn.

*Zwemkleding is alleen toegestaan op het strand of bij het zwembad.

*Topless of naakt zonnen is verboden evenals doorschijnende zwemkleding en kleine strings.

*Strandkleding wordt alleen toegestaan op het strand, niet daarbuiten. Neem extra kleding mee als u de aangrenzende boulevard wilt bezoeken.

*Zorg dat onderkleding zoals een bh of string niet zichtbaar is.

*In winkelcentra: schouders en bovenarmen bedekt, niet té korte rokjes en té korte broeken (tot je knieën)

*In moskeeën en openbare gebouwen: schouders en knieën bedekt.

*Vrouwen dienen in de moskee een hoofddoek te dragen.

*Nette restaurants: geen sportschoenen, sandalen of slippers, geen korte broek voor mannen en verder alle hiervoor genoemde regels.

Enneh: in Dubai zelf is het verplicht om overal op openbare plaatsen, zowel binnen als buiten, mondkapjes te dragen en twee meter afstand aan te houden....