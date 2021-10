Partijprominenten van GroenLinks en de PvdA hebben de hoofdstedelijke fracties opgeroepen sámen het leven van bewoners heel ingewikkeld te maken en sámen dingen te gaan verbieden. Dat scheelt weer gedoe: nu zijn ze allebei heel vervelend, straks hoeven normale Amsterdammers zich nog maar te ergeren aan één clubje. Omdat de PvdA de facto niet meer bestaat (ging in Amsterdam van 20 zetels in 2006 naar 15 naar 10 naar 5 zeer verdrietige zetels nu, en volgende keer is de PvdA foetsie) en Nederland ook kotsbeu heeft van de kleffe praatjes van melkmuiltje Klaver en zijn roedel levensvernielende grotemensenhaters van GroenLinks (-6 in de Tweede Kamer) is die executiefusie misschien ook maar gewoon een goed idee. Kunnen ze sámen het leven van mensen zuur maken, bewoners van de stad in de bek tuffen, iedereen opzadelen met allerlei verboden, op iftar bij de salafistische moskee en collectief wegkijken als een wethouder van een bevriend team met zijn getrouwde Gargamelklauwen de smurfinnetjes afjaagt. De PvdA, en zeker de hoofdstedelijke PvdA, probeert de terminale fase uit te stellen met een therapie van wokificering, klimaatmuilen, LHBTI-penetratie, gendergelul en identiteitspolitiek, juist de regressieve ellende waar GroenLinks zo goed in is, en die bijéénesque cocktail van gif is alleen maar uitstel van de onvermijdelijke executie. De SP bestiert de linkse zaak, de allochtonen gingen naar Denk, de bejaarden naar de bejaardenpartij, de intellectuelen naar D66 en de arbeiders naar Geert. Wat overblijft is het holle niks, een gang zonder frikandel, en een samenwerking die 'op termijn misschien kan leiden tot een fusie'. Stil maar PvdA. Sssst. Stil maar. Het is goed zo. Ga maar. Je hebt genoeg geleden.

De PvdA hield van rozen.