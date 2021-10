Tradities, wij houden ervan. Kerstmis vieren met Kerstmis, Pinksteren vieren op Eerste Pinksterdag en natuurlijk Wintertijd vieren, als het Wintertijd is. En het MAG gewoon nog in Dit Land, want die Europese bemoeials die in 2019 riepen dat de wintertijd (of de zomertijd, daar willen we vanaf zijn, maar we willen er juist niet vanaf, dus) in 2021 verleden tijd zou zijn, zaten er toch maar mooi naast! Maar Wintertijd is natuurlijk pas écht Wintertijd met de enige echte ANP-infographic over Wintertijd, waarin de Wintertijd wordt uitgelegd. Het gaat dus zo: vannacht is het drie uur, maar dan is het opeens weer twee uur. En een uur later is het opnieuw drie uur, maar dan is het wel gewoon drie uur. Simpel toch! Veel plezier allemaal.

