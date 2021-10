Voor alle stamgasten in het café: een megahit van alweer 12 jaar geleden of zo. Nou heb ik over het algemeen niets met megahits - vind ik vaak bagger - maar dit is echt een ijzersterk nummer, en perfect gezongen door Caro Emerald: A Night Like This.

www.youtube.com/watch?v=74LXx0wSqMI

Overigens, voor de culinair geïnteresseerden hier, ik las eerder vanavond de restaurantrecensie in het Volkskrant Magazine van Hiske Versprille. Ik ben een grote fan van haar, ze heeft heel veel verstand van het hele culinaire gebeuren, en ze is over het algemeen erg coulant in haar beoordelingen. Een enkele keer niet. Zo kraakte ze een paar jaar geleden het nieuwe, poenerige restaurant van Herman den Blijker af, en onlangs at ze kennelijk in een nieuw twee-Michelin-sterren restaurant van Hans van Wolde (van voorheen tweesterrenrestaurant Beluga in Maastricht). Een 5 deelde Hiske uit, en volgens mij niet meer dan terecht. Lees haar recensie, zou ik zeggen. Er zal wel weer een kleine rel van komen (net als destijds met dat gedoe van Den Blijker), maar ja.....