Verzet, branie, queruleren of bravoure is in deze volstrekt nutteloos.

Op wetenschappelijke gronden is namelijk onomstotelijk helder dat de (traditionele) vlees- en zuivelproductie in de hoeveelheden waarin dat momenteel gangbaar is, hartstikke slecht is voor het milieu wegens de uitstoot van methaan, stikstofhoudende stoffen en de CO2-uitstoot die gemoeid is met de aanlevering van krachtvoer. Er zijn maatregelen te treffen tegen methaan door met filters te werken. Er zijn eveneens maatregelen te treffen tegen de abominabel grote mestberg door de mest op te werken tot hoogwaardige meststoffen en deze weer terug te brengen naar o.a. Brazilië en Indonesië, waar het feitelijk vandaan komt middels de aanlevering van ter plaatse geteelde sojabonen en palmolie. Maar ja, boeren zijn zuunig én het terugleveren van mest aan de brongebieden is al helemaal niet winstgevend te krijgen, volgens de agro-ondernemers.

Vleesconsumptie is daarmee een vorm van ecologisch parasitisme, dat feitelijk ook tot gevolg heeft dat hele volksstammen uit hun leefgebied moeten worden getrapt om boskap mogelijk te maken, zodat soja en palmolie kunnen worden verbouwd. De praktijk in met name Brazilië leert bovendien dat er plaatselijk sprake is van geleidelijke genocide, omdat locals niet vertrouwd worden rondom de gewassen van de nieuwe eigenaar van de megapercelen.

Ach, en om dan onverschillig mee te doen en ja te knikken op uw favoriete weblog om overéénstemming te bereiken onder de vleeslustige geesten ten einde de vleesmarkt te versterken en de vraag naar vlees te bestendigen, gaat mij simpelweg vééél te ver.

Bovendien is vegetarisch eten vele malen lekkerder als je goed leert koken.