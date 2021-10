Ondertussen in Nederigland.. Onteigenen voor CDA niet meer ontdenkbaar..

"Maar er moet nog meer gebeuren, want anders dreigen er zaken vast te lopen in Nederland. Stikstof wordt namelijk niet alleen door landbouw uitgestoten, maar ook door de industrie, luchtvaart en de bouw. Ruim twee jaar geleden kwam de bouw in Nederland deels stil te liggen omdat er geen 'stikstofruimte' meer was.

Meer dan honderd bouwprojecten zijn de afgelopen tijd voor de rechter gesneuveld en nog elke week spannen milieuorganisaties rechtszaken aan om nieuwe vergunningen te blokkeren. De druk is dus groot op Den Haag om met een oplossing te komen, al is het maar omdat er de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen bij moeten om de wooncrisis te bestrijden."

nos.nl/collectie/13861/artikel/240344...

Elke week spannen door de staat en postcodeloterij gesoepsidiëerde mileuorganistaties stervensdure rechtszaken aan om de staat in haar bouw-doelstellingen te frustreren.

In wiens belang is dit dan wel niet?

De VV'66 vastgoedgraai-coalitie?

Niks met klimaat te maken, het is allemaal corruptie en lobbycratie.