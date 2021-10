: Dat is niet wat ik zeg, dat is wat jij ervan maakt. Zeker niet, van mij mogen we gewoon terug naar normaal. 85% is is gevaccineerd, 15% niet. Bij een vaccinatiegraad van 70% was het goed, zei Hugo. Toen werd het 80%. Nu is 85% al niet meer genoeg. 2 prikjes was genoeg, zei Hugo, oh nee, toch 3. Dansen met Jansen, zei Hugo, oh nee, ging helemaal fout. Ik vind dat we verplichte vaccinatie wettelijk moeten onmogelijk maken, zei Hugo.

Ongevaccineerde mensen laten zich testen en zijn daarmee ook gewoon aantoonbaar niet ziek. Gevaccineerden kunnen én ziek worden én het virus verspreiden. En zijn niet getest.

De getallen over 'gevaccineerden' op de IC zijn gebaseerd op (quote van Hugo): 'we bellen weleens een ziekenhuis'. NICE houdt dat namelijk helemaal niet bij, en het RIVM ook niet.

Leren leven met dit virus is in mijn ogen veel verstandiger, en zorgen dat de capaciteit in de ziekenhuizen nu eindelijk opgeschaald wordt. Als je in 2 jaar tijd 100 miljard aan 'maatregelen' en 'steunpakketten' erdoor weet te jagen, waarvan je ook nog de bonnetjes kwijtraakt, en ondertussen niets doet aan het bizarre capaciteitstekort in de ziekenhuizen, sterker nog, gewoon verder gaat met bezuinigen, dan kun je dat niet neerleggen bij 15% van de bevolking.