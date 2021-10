Let op: Narcos-spoilers! Want als de Netflix-serie lang genoeg doorgaat komen ze vanzelf bij Dario Antonio Úsuga David alias Otoniel uit. Leider van de Clan del Golfo die zich uiteraard specialiseert in de productie en verkoop van Colombia's bekendste exportproduct. De club is niet alleen de grootste cocaïneschuiver van het land, maar ook verantwoordelijk voor een flink aantal moorden, afpersingen en meer kartelgerelateerde overlast. Onze vriend Otoniel werd al zo'n zeven jaar gezocht, waarbij de gouden tip ondertussen drie miljard peso's (686.000 euro) van de Colombiaanse overheid en vijf miljoen dollar van de Amerikanen opleverde. Het duurde even, maar met hulp van de CIA, MI6, ICE, de Colombiaanse inlichtingendienst, de lokale luchtmacht en een shitload aan zwaarbewapende agenten kon hij nu eindelijk in de boeien worden geslagen. President Iván Duque Márquez spreekt over een overwinning "vergelijkbaar met de dood van Pablo Escobar" en stelt dat het Golf-kartel nu wel klaar is. Grote woorden, maar gezien de invloed van Otoniel al flink was afgebrokkeld door de klopjacht en de vraag naar cocaïne onverminderd hoog blijft, zal het verdwijnen van dit kopstuk eerder een machtsstrijd ontketenen dan een einde aan de drugsoorlog maken. Deze arrestatie resulteert uiteindelijk in niets meer dan een cliffhanger halverwege een Narcos-seizoen.

Insert Vietnam flashbacks

Reist ook in gevangenschap in stijl

Aandenken voor thuis