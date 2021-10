Gevaccineerden zijn 40-90% minder besmettelijk. De kans dat ze in het ziekenhuis komen is erg klein. Excuus voor de medRxiv links, maar de meeste data is recent en nog niet gepubliceerd.

“The overall vaccine effectiveness against transmission was 88.5%.”

Vaccination with BNT162b2 reduces transmission of SARS-CoV-2 to household contacts in Israel | medRxiv

Our estimates for adults imply indirect effectiveness of …. 42.9% (95% CI: 22.3 to 58.1) 10 weeks after the first dose.

The indirect effect of mRNA-based Covid-19 vaccination on unvaccinated household members | medRxiv

These differences imply that breakthrough infections are at least 50% less infectious than primary infections in unvaccinated individuals.

Effect of vaccination and of prior infection on infectiousness of vaccine breakthrough infections and reinfections | medRxiv