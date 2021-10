Kuipers, Gommers et al,

Ze doen de verkeerde marketing; iedere keer is het verhaal "het houdt een keer op", en dan worden er doemscenarios naar voren gehaald over hoe we weer in Lockdown gaan, en erger als het echt die kant op gaat.

Het publiek, trekt het zich wel aan, maar voelt zich steeds de geslagen hond, we vaccineren, we blijven thuis, we doen mondkapjes, niks helpt blijkbaar, dus wat dan? (tuurlijk kunnen we nog beter altijd)

Ze kunnen het ook gewoon een keer omdraaien en de politieke schroom afgooien en zeggen, we hebben een tekort aan bedden en personeel omdat de politiek jarenlang de zorg heeft verwaarloosd. Bezuiniging zorgen ervoor dat we straks ABC moeten doen. Rutte en companenen hebben dit gerealiseerd en als er straks mensen sterven vanwege een tekort aan bedden is het hun schuld en niet die van U en ik.

Volgens mij krijgen deze mensen dan veel meer bijval van het publiek en komt er misschien eindelijk een keer serieuze actie vanuit Den Haag.