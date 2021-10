Is het niet nog te vroeg voor een vuurwerkdiscussie? Moeten we niet eerst doornemen of Halloween wel thuis hoort in Nederland en of al het snoep wel een goed signaal afgeeft aan kinderen, of dat we hier ook Thanksgiving moeten vieren omdat De Amerikanen dat doen en De Amerikanen altijd gelijk hebben? En hebben we niet eerst de discussie of Zwarte Piet, u weet wel, de tot schoorsteenveger gepromoveerde Spaanse edelman die cadeaus en snoepgoed brengt, eigenlijk niet heel racistisch is voor alle nieuwe geimporteerde Nederlanders die vooral alleen blackface willen zien en voor alle mislukte rappers die hun kans zien op 15 seconds of fame? En moeten we niet ook eerst de discussie aan of Kerst wel Amerikaans genoeg gevierd wordt en in de plaats van Sinterklaas moet komen, zelfs al is de Amerikaanse traditie afgeleid van de Nederlandse/Europese (Sinterklaas -> Santa Claus)?

Pas daarna is vuurwerk aan de beurt, toch? We hebben toch eerst heel veel andere dingen om zeikerige discussies over te voeren en over te klagen?