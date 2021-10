Raceday in Texas en deel zoveel van de immer durende strijd tussen Dutch cowboy Verstappen en halve Amerikaan Hamilton. Op één van de weinige circuits in de Amerikaanse staat waar ze niet alleen linksaf slaan, maar wel met grote RV's, barbecues en line dance, dus de fans zullen zich thuisvoelen. Logisch, want laat die show maar aan de Amerikanen over met hun fly-by's, volkslied en cheerleaders. De show op de baan start met Max vanaf pole, maar Lewis hijgt op zijn achtervleugel en vooral op de rechte stukken zal de Red Bull het mogelijk lastig krijgen met de Mercedes en hun twerkende kont. De extra grote hamburger is net achter de kiezen, de schoonmoeder opgesloten in de trailer en het bier staat koud, dus laat maar komen. Om 21:00 uur is het lights out and away we go en gaan we zien wie zich de Amerikaanse kampioen mag noemen.