Even een Quote:

"Alleen bij jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar is met 7,8 procent het aandeel verdachten groter bij mensen met een Marokkaanse achtergrond. Dit is bijna tweemaal zo vaak als de gehele niet-westerse groep (4,4 procent) en vijf maal zo vaak als personen met een Nederlandse achtergrond van dezelfde leeftijd (1,6 procent)"

Even doordenken:

Henk en Ingrid voeden hun kinderen dus goed op. Mohammed en Aisha niet zo goed.

Nog een Quote (CBS): "Van alle verdachte jongens in 2016 had 48% een migratieachtergrond. Dit aandeel is vergelijkbaar met de totale verdachtenpopulatie onder mannen (49%). Jongens met een Marokkaanse achtergrond vormden in absolute zin de grootste groep onder de minderjarige verdachten"

Kortom, beste Cobarde, Geert heeft volkomen gelijk als dit de focus zou moeten krijgen. En dan praten we niet eens over de aard van de delicten zélf, die gemiddeld geweldadiger zijn dan bij andere bevolkingsgroepen.

Kom nou eens uit die vermadelijde stuiptrekking alles goed te willen praten en kijk naar de feiten, want die spreken voor zich. Uw wereldbeeld verandert helemaal niet daaraan.