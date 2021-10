Colin Powell, ex-militair en ex-minister van Buitenlandse Zaken, is overleden. Zijn familie meldt dat Powell is overleden door complicaties die zijn veroorzaakt door corona, hoewel hij volledig gevaccineerd was. Powell was minister onder president Bush in 2003 en vertelde toen aan de hele wereld dat Sadam Hoessein massavernietigingswapens had verstopt. Vervolgens vielen de Amerikanen Irak binnen, daartoe gesteund door onder meer Nederland (zie dit draadje met een verrassend actueel haakje), maar bleken die massavernietigingswapens onvindbaar. Inmiddels zijn er in Bagdad nog geen straten naar Powell vernoemd. Colin Powell is 84 jaar oud geworden.