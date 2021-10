Denk daar maar eens over na als u bij het boeken van een lullig vakantievluchtje van die CO2-cijfertjes moet slikken, of dat er gevraagd wordt of u extra wil betalen om de boel te compenseren (nee). Voetbalclub Manchester United heeft voor de uitwedstrijd tegen Leicester, een prutstukje over de A50 of de M1, het VLIEGTUIG gepakt. De vluchtduur was... TIEN MINUTEN. Blabla file. Ja, een beter milieu begint bij uzelf, maar een beter milieu begint ook bij heel veel anderen.